Каменский завоевал бронзовую медаль в финале Кубка мира по пулевой стрельбе

Россиянин Сергей Каменский стал третьим в финале Кубка мира в стрельбе из винтовки с 50 метров из трёх положений. Победу в соревнованиях одержал чешский спортсмен Филип Непейхал. Он набрал 462,9 очка. Серебряная медаль досталась сербскому стрелку Миленко Себичу, он набрал 461,5 балла. Каменский за стрельбу получил 449,8 очка.
32-летний Каменский является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из винтовки из трёх положений. Также россиянин стал двукратным чемпионом мира. После Олимпиады 2016 года он был награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени.
Финал Кубка мира по пулевой стрельбе из винтовки с 50 метров
1. Филип Непейхал (Чехия) — 462,9
2. Миленко Себич (Сербия) — 461,5
3. Сергей Каменский (Россия) — 449,8.
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