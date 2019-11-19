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Чемпионат мира по рапиду и блицу в 2019 году пройдёт в Москве

Чемпионат мира по рапиду и блицу в 2019 году пройдёт в Москве
Другие / Шахматы 0

Чемпионаты мира по рапиду и блицу в 2019 году пройдут в Москве, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Соревнования по рапиду будут проходить с 26 по 28 декабря 2019 года. Турнир по блицу начнётся 29 декабря и закончится 30 декабря. Суммарный призовой фонд соревнований составит $ 1 млн.

В 2018 году соревнования также проходили в России, тогда их принимал Санкт-Петербург. Победителем среди мужчин в рапиде стал россиянин Даниил Дубов, а среди женщин — китаянка Цзюй Вэньцзюнь. В блице у мужчин победу одержал норвежец Магнус Карлсен, а среди женщин — россиянка Екатерина Лагно.

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