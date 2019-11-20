Мужская сборная России по кёрлингу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧЕ

Российские кёрлингисты уступили сборной Нидерландов со счётом 4:12 в матче седьмого тура группового этапа чемпионата Европы. Турнир проходит в Хельсингборге (Швеция).
За сборную России выступают Сергей Глухов (скип), Алексей Тимофеев, Артур Раджабов, Антон Калалб и Алексей Тузов.
Российская команда потерпела шестое поражение в семи встречах и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В восьмом туре россияне сыграют с Норвегией. Матч начнётся сегодня, 20 ноября, в 16:00 мск.
На групповом этапе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают 10 команд. Две худшие команды дивизиона А в итоге будут переведены в дивизион B.
Чемпионат Европы также выступает в роли отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдёт весной 2020 года в Шотландии. Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионат мира. Ещё одну путёвку уже получила сборная Шотландии как хозяйка чемпионата.
- 20 ноября 2019
-
00:43
-
00:20
- 19 ноября 2019
-
23:43
-
23:15
-
22:27
-
21:49
-
21:32
-
20:22
-
20:00
-
19:28
-
19:03
-
18:44
-
17:52
-
17:45
-
17:38
-
16:35
-
16:03
-
15:10
-
14:27
-
14:16
-
13:45
-
13:30
-
13:25
-
13:23
-
12:57
-
11:08
-
09:18
-
09:12
-
00:54
-
00:37
-
00:26
-
00:12
- 18 ноября 2019
-
23:36
-
23:19
-
23:00