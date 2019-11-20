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Мужская сборная России по кёрлингу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧЕ

Мужская сборная России по кёрлингу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧЕ
Другие / Прочие виды спорта 0

Российские кёрлингисты уступили сборной Нидерландов со счётом 4:12 в матче седьмого тура группового этапа чемпионата Европы. Турнир проходит в Хельсингборге (Швеция).

За сборную России выступают Сергей Глухов (скип), Алексей Тимофеев, Артур Раджабов, Антон Калалб и Алексей Тузов.

Российская команда потерпела шестое поражение в семи встречах и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В восьмом туре россияне сыграют с Норвегией. Матч начнётся сегодня, 20 ноября, в 16:00 мск.

На групповом этапе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают 10 команд. Две худшие команды дивизиона А в итоге будут переведены в дивизион B.

Чемпионат Европы также выступает в роли отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдёт весной 2020 года в Шотландии. Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионат мира. Ещё одну путёвку уже получила сборная Шотландии как хозяйка чемпионата.

Российские кёрлингисты потерпели пятое поражение на чемпионате Европы
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