Российские кёрлингисты потерпели пятое поражение на чемпионате Европы

Мужская сборная России по кёрлингу потерпела поражение в матче шестого тура группового этапа чемпионата Европы в Хельсингборге (Швеция). Российская команда скипа Сергея Глухова уступила сборной Швеции со счётом 2:9.
Помимо Глухова в команду входят Алексей Тимофеев, Артур Раджабов, Антон Калалб и Алексей Тузов. Пока турнир для россиян складывается неудачно, они потерпели пять поражений при одной победе. Очередной матч команда Глухова проведёт сегодня, 19 ноября. Начиная с 21:00 мск россияне сыграют со сборной Нидерландов.
На групповом этапе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают 10 команд. Две худшие команды дивизиона А в итоге будут переведены в дивизион B.
Чемпионат Европы также выступает в роли отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдёт весной 2020 года в Шотландии. Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионат мира. Ещё одну путёвку уже получила сборная Шотландии как хозяйка чемпионата.
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