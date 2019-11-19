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Российские кёрлингисты потерпели пятое поражение на чемпионате Европы

Российские кёрлингисты потерпели пятое поражение на чемпионате Европы
Другие / Прочие виды спорта 0

Мужская сборная России по кёрлингу потерпела поражение в матче шестого тура группового этапа чемпионата Европы в Хельсингборге (Швеция). Российская команда скипа Сергея Глухова уступила сборной Швеции со счётом 2:9.

Помимо Глухова в команду входят Алексей Тимофеев, Артур Раджабов, Антон Калалб и Алексей Тузов. Пока турнир для россиян складывается неудачно, они потерпели пять поражений при одной победе. Очередной матч команда Глухова проведёт сегодня, 19 ноября. Начиная с 21:00 мск россияне сыграют со сборной Нидерландов.

На групповом этапе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают 10 команд. Две худшие команды дивизиона А в итоге будут переведены в дивизион B.

Чемпионат Европы также выступает в роли отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдёт весной 2020 года в Шотландии. Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионат мира. Ещё одну путёвку уже получила сборная Шотландии как хозяйка чемпионата.

Российские кёрлингисты потерпели третье поражение на чемпионате Европы
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