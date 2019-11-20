Двукратный олимпийский чемпион борец Роман Власов выступит на Гран-при «Москва»

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов примет участие в Гран-при «Москва» — Кубок АЛРОСА, который пройдёт 29-30 ноября в столичном дворце спорта имени Ирины Винер-Усмановой.



«На московском турнире выступят практически все основные борцы сборной России, каждый из которых — претендент на попадание в олимпийский состав, — подчеркнул главный тренер сборной России Гоги Когуашвили. — Приедут и наши основные конкуренты — на самом деле сильные оппоненты, и у наших болельщиков, жителей и гостей столицы, будет уникальная возможность увидеть встречи уровня финала чемпионата мира и Олимпийских игр. А для наших ребят это станет хорошей самопроверкой перед предолимпийским чемпионатом России, который состоится в январе. По сути, мы этими соревнованиями открываем олимпийский сезон».



Состав сборной России по греко-римской борьбе

До 60 кг. Сергей Емелин — чемпион мира и Европы.

До 67 кг. Артём Сурков — чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.

До 77 кг. Роман Власов — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы.

До 87 кг. Александр Комаров — призёр чемпионата Европы, четырёхкратный победитель молодёжных первенств мира.

До 97 кг. Никита Мельников — чемпион мира и Европы.

До 130 кг. Виталий Щур — призёр чемпионатов Европы.

Сборные России и мира по борьбе встретятся в Москве