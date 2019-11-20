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«Спартак» снялся с турнира Высшей лиги по мини-футболу чемпионата России

«Спартак» снялся с турнира Высшей лиги по мини-футболу чемпионата России
Другие / Мини-футбол 0

Пресс-служба мини-футбольного клуба «Спартак» (Москва) сообщила, что команда снялась с чемпионата России.

«Уважаемые болельщики! С сожалением сообщаем, что мини-футбольный клуб «Спартак» снимается с участия в сезоне-2019/20 Париматч-Высшей лиги Первенства России по мини-футболу (Конференция «Запад»)», — говорится в сообщении в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Спартак» неудачно начал новый сезон. Московский клуб занимал 15-е место в турнирной таблице Высшей лиги. В семи матчах москвичи четырежды сыграли вничью и потерпели три поражения. Москвичи опережали лишь «Динамо», и то из-за того, что бело-голубые начали сезон со штрафом и отрицательным балансом очков.

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