Калининградский «Локомотив» успешно стартовал в волейбольной Лиге чемпионов

Волейболистки калининградского «Локомотива» успешно стартовали в Лиге чемпионов. В домашнем матче первого тура соревнований в группе В «Локомотив» на своей площадке разгромил словенскую команду «Нова КБМ Браник» со счётом 3:0 (25:18, 25:14, 25:11).
Самым результативным игроком матча стала Маргарита Курило, набравшая 15 очков, 12 баллов принесла команде Ирина Воронкова, 11 – Ана Клегер. Отметим, что Воронкова и Клегер подали по 3 эйса, а Екатерина Орлова и Курило принесли команде по 4 очка на блоке.
В следующем матче, 27 ноября, «Локомотив» на выезде встретится с итальянской командой «Скандиччи».
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа В. Первый тур
«Локомотив» (Калининград, Россия) – «Нова КБМ Браник» (Марибор, Словения) – 3:0 (25:18, 25:14, 25:11).
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