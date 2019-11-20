Федерация гандбола России внесла в заявку на ЧЕ-2024 Дворец гимнастики

Федерация гандбола России внесла ещё одну арену в заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года. Этой площадкой стал Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках». Спорткомплекс открылся в июне 2019 года и уже успел принять несколько крупных соревнований, но не по игровым видам спорта. Идея появилась у руководства ФГР после того, как инспекция Европейской федерации гандбола оставила небольшие замечания к дворцу спорта «Динамо» в Крылатском.

«Мы хотим, чтобы Евро-2024 прошёл в России на самых лучших аренах. Рассматривали разные варианты, выбирали те из них, что смогут полностью соответствовать требованиям ЕГФ. Соглашусь, гандбол во Дворце гимнастики — неожиданное решение. Но это универсальная арена, одна из самых современных и технологичных в стране. Мы убедились, что дворец отлично подходит и для гандбольных матчей.

Признаюсь, я впечатлён этим дворцом. Тем, насколько он красив и удобен. Дворец гимнастики стал настоящим украшением Москвы. Ирина Винер-Усманова и Алишер Усманов проделали невероятную работу, подарив всем нам настоящий архитектурный и спортивный шедевр. Буду счастлив, если через пять лет он примет матчи чемпионата Европы по гандболу», — приводит слова президента ФГР Сергея Шишкарёва пресс-служба организации.