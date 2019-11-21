Загадка Арина и терминатор Дина. Сёстры Аверины рассказали о себе

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике, сёстры-близнецы Дина и Арина Аверины, рассказали, как легко их различить.

«В жизни у меня много страхов. Я боюсь высоты, темноты и замкнутого пространства. В детстве разбила лоб, когда спала ночью. Потом булавой тоже разбила, споткнулась о камень, упала. На коленках, на ногах шрамы – везде у меня одни шрамы. Со мной много всякого может случиться, даже когда никто не ожидает этого. В спорте такого нет, а так я человек-загадка. В жизни я мягкая, а на тренировках со мной иногда сложно работать, проявляю свой характер не в то русло, в которое надо. Нужно у Дины учиться стойкости характера. Она как танк, возьмёт и сделает, а я – плавная, нежная», — сказала Арина Olympic Channel.

«Я – Терминатор, сейчас придумали новое прозвище Динамитик. Меня раздражают люди, с утра, например, бесят вопросы. Я ещё не проснулась, а тут вопросы. Как спала? Что произошло? Ну, что могло произойти за ночь, я спала. К обеду я расхожусь, а к вечеру – лапочка. Мама ещё запомнила, что мне можно звонить только после того, как я поем. Когда я голодная я очень злая и меня лучше не трогать. В жизни я тоже раньше была злой, ко мне все боялись подходить, через Аришу общались. А сейчас я уже стала намного добрее и ласковее. Люблю экономику, математику, считать мне прям нравится. Даже Юле Бравиковой помогала подготовиться к ЕГЭ, и она очень хорошо сдала, на 5», — сказала Дина.