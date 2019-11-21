Туктамышева: за победу на чемпионате мира можно купить квартиру

Чемпионка мира и Европы россиянка Елизавета Туктамышева рассказала, какие призовые получают спортсмены в фигурном катании.

«За призовые за победу на чемпионате мира в принципе можно купить квартиру, но это всё равно не такие деньги, которые могут позволить купить, например, загородный дом, как у Тарасова. $ 20 тысяч — за Европу и около $ 50 тысяч — за мир.



Расценки на Гран-при? Перед стартом обычно не забиваю голову. Где-то $ 9000 за третье место, 12 — за второе и 18 — за первое. Плюс все вычеты процентов. 30% получает тренер. В сумме у меня остаётся где-то меньше 50%. Зарплаты начисляются по итогам предыдущего сезона. Если хорошо выступал, то в следующем сезоне тебе платят. Если сезон провальный, зарплата меньше.



Выступать в шоу выгоднее в финансовом плане. Там заработок намного больше. Если ты всё время в шоу, постоянно идёт какая-то прибыль. А в спорте есть эта зарплата, и если занимаешь какие-то призовые места, то есть достаточно хорошие деньги. Но когда пролетаешь мимо призов, живёшь на 50-60 тысяч в месяц», — сказала Туктамышева в интервью каналу «Всему Головин» в YouTube.