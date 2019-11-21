МФК «Спартак» продолжит своё существование

Московский мини-футбольный клуб «Спартак», снявшийся с розыгрыша Высшей лиги чемпионата России, продолжит своё существование, сообщает пресс-служба красно-белых.
Спортивный директор «Спартака» Андрей Цуканов так прокомментировал ситуацию: «Это решение далось нам с большим трудом. Однако оно вынужденное. Чтобы не тянуть груз прошлых ошибок сквозь весь сезон и не продолжать расстраивать болельщиков, руководство приняло решение о снятии с текущего чемпионата.
К сожалению, иногда необходимо сделать один шаг назад, чтобы потом – два вперёд. Официально: основная команда будет расформирована. Впереди нас ждёт большая работа, в том числе и селекционная, а главной задачей станет формирование новой, сильной команды. Хочется поблагодарить наших болельщиков за поддержку и развеять все слухи, появившиеся после новости о снятии с участия в первенстве страны. Данное решение не означает закрытие клуба. Напротив, мы сделаем всё возможное, чтобы в следующем сезоне обновлённый «Спартак» достойно представил красно-белые цвета на мини-футбольных площадках страны и радовал своих поклонников результатами, достойными имени великого клуба».
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