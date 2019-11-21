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Тренер Лысенко — о дисквалификации прыгуна: ни в какие суды не пойду, денег нет

Тренер Лысенко — о дисквалификации прыгуна: ни в какие суды не пойду, денег нет
Другие / Лёгкая атлетика 0

Евгений Загорулько, тренер российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, прокомментировал ситуацию с временной дисквалификацией своего подопечного.

«Если у нас нет никакой защиты и нас отстраняют, то я сматываю удочки. Ни в какие суды я не пойду — денег нет», — цитирует Загорулько ТАСС.

Напомним, сегодня, 21 ноября Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по Лысенко.

Лысенко в начале августа 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов. Позже спортсмен представил документы, согласно которым он не прошёл контроль по независящим от него обстоятельствам. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.

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