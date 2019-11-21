Ганус ответил Исинбаевой на обвинения в некомпетентности

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, которая обвинила чиновника в некомпетентности.
Бывшая прыгунья с шестом раскритиковала чиновника в связи с его заявлениями о возможном недопуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Токио из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«Жаль, что Елена Исинбаева выражает своё беспокойство исключительно в связи с тем, кто и как говорит, а не в связи с реальным положением в спорте, теми испытаниями, которые его ждут, и причинами, которые привели наш спорт к подобному критическому положению дел, в связи с затянувшимся допинговым кризисом. К испытаниям нужно готовиться не только самим, но и готовить всех заинтересованных в скорейшем и наиболее эффективном его решении лиц, в том числе и спортсменов и тренеров.
К атакам по очернению и дискредитации мы уже привыкли. Я искренне сожалею, что к этой деятельности теперь присоединились некоторые члены наблюдательного совета РУСАДА. Если Елена хотела заявить свою позицию, позицию ОКР и комиссии спортсменов, ей это удалось, она будет услышана», — приводит слова Гануса РБК.
Ожидается, что 9 декабря ВАДА объявит решение по ситуации с РУСАДА в связи с обнаруженными несоответствиями в данных Московской лаборатории.
- 21 ноября 2019
-
22:18
-
22:16
-
21:56
-
21:28
-
20:27
-
19:36
-
19:01
-
18:58
-
18:01
-
17:21
-
16:59
-
16:49
-
16:38
-
16:27
-
16:11
-
15:59
-
15:56
-
15:44
-
15:33
-
15:10
-
14:42
-
13:47
-
12:59
-
12:19
-
11:53
-
11:46
-
11:39
-
11:14
-
10:57
-
10:44
-
10:01
-
09:42
-
09:35
-
09:31
-
09:04