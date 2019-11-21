Ганус ответил Исинбаевой на обвинения в некомпетентности

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, которая обвинила чиновника в некомпетентности.

Бывшая прыгунья с шестом раскритиковала чиновника в связи с его заявлениями о возможном недопуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Токио из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Жаль, что Елена Исинбаева выражает своё беспокойство исключительно в связи с тем, кто и как говорит, а не в связи с реальным положением в спорте, теми испытаниями, которые его ждут, и причинами, которые привели наш спорт к подобному критическому положению дел, в связи с затянувшимся допинговым кризисом. К испытаниям нужно готовиться не только самим, но и готовить всех заинтересованных в скорейшем и наиболее эффективном его решении лиц, в том числе и спортсменов и тренеров.



К атакам по очернению и дискредитации мы уже привыкли. Я искренне сожалею, что к этой деятельности теперь присоединились некоторые члены наблюдательного совета РУСАДА. Если Елена хотела заявить свою позицию, позицию ОКР и комиссии спортсменов, ей это удалось, она будет услышана», — приводит слова Гануса РБК.



Ожидается, что 9 декабря ВАДА объявит решение по ситуации с РУСАДА в связи с обнаруженными несоответствиями в данных Московской лаборатории.