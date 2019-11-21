Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Исинбаева: Ганус пугает наших спортсменов

Исинбаева: Ганус пугает наших спортсменов
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Елена Исинбаева прокомментировала высказывания генерального директора РУСАДА Юрия Гануса о возможных санкциях в отношении российского спорта. Глава организации, в частности, говорил: «То, что Россия поедет на Олимпиаду не под своим флагом, — почти факт».

Ожидается, что 9 декабря ВАДА объявит решение по ситуации с РУСАДА в связи с обнаруженными несоответствиями в данных Московской лаборатории.

«Не совсем компетентно со стороны гендиректора РУСАДА делать столь громкие заявления. Его главная задача — руководить РУСАДА. Делать преждевременные выводы и лозунги, пугая наших спортсменов и сея в них сомнения, с его стороны не очень хорошо», — цитирует Исинбаеву ТАСС.

Ганус: наши функционеры дают сигнал — трэшуйте, жрите допинг, мы прикроем
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019