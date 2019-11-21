Исинбаева: Ганус пугает наших спортсменов

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Елена Исинбаева прокомментировала высказывания генерального директора РУСАДА Юрия Гануса о возможных санкциях в отношении российского спорта. Глава организации, в частности, говорил: «То, что Россия поедет на Олимпиаду не под своим флагом, — почти факт».
Ожидается, что 9 декабря ВАДА объявит решение по ситуации с РУСАДА в связи с обнаруженными несоответствиями в данных Московской лаборатории.
«Не совсем компетентно со стороны гендиректора РУСАДА делать столь громкие заявления. Его главная задача — руководить РУСАДА. Делать преждевременные выводы и лозунги, пугая наших спортсменов и сея в них сомнения, с его стороны не очень хорошо», — цитирует Исинбаеву ТАСС.
- 21 ноября 2019
-
16:27
-
16:11
-
15:59
-
15:56
-
15:44
-
15:33
-
15:10
-
14:42
-
13:47
-
12:59
-
12:19
-
11:53
-
11:46
-
11:39
-
11:14
-
10:57
-
10:44
-
10:01
-
09:42
-
09:35
-
09:31
-
09:04
-
00:45
-
00:35
-
00:31
- 20 ноября 2019
-
23:50
-
22:42
-
21:58
-
21:35
-
21:33
-
21:15
-
21:00
-
20:32
-
19:13
-
19:00