Исинбаева: Ганус пугает наших спортсменов

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Елена Исинбаева прокомментировала высказывания генерального директора РУСАДА Юрия Гануса о возможных санкциях в отношении российского спорта. Глава организации, в частности, говорил: «То, что Россия поедет на Олимпиаду не под своим флагом, — почти факт».

Ожидается, что 9 декабря ВАДА объявит решение по ситуации с РУСАДА в связи с обнаруженными несоответствиями в данных Московской лаборатории.

«Не совсем компетентно со стороны гендиректора РУСАДА делать столь громкие заявления. Его главная задача — руководить РУСАДА. Делать преждевременные выводы и лозунги, пугая наших спортсменов и сея в них сомнения, с его стороны не очень хорошо», — цитирует Исинбаеву ТАСС.