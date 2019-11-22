Тренер «Лады»: будем хороводы вокруг ёлки водить и тренироваться 29 и 30 декабря

Главный тренер «Лады» Алексей Алексеев прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Кубка ЕГФ. Российский гандбольный клуб встретится с немецким «Битигхаймом», датским «Хернингом-Икаст» и норвежским «Сторхамаром».

«Чёткого представления о наших соперниках у меня нет. Если взять, к примеру, «Битигхайм», то его я совсем пока в деле не видел, но думаю, что среди команд, пришедших в Кубок ЕГФ из Лиги чемпионов, это не самый выгодный для нас вариант. Есть клубы и послабее – те же «Люблин» или «Баник-Мост». Предполагаю лишь, что это примерно то же самое, что и «Тюрингер», который выбил «Астраханочку» из третьего раунда Кубка ЕГФ.

Надо за каждое очко цепляться. Но дома действительно необходимо брать всё своё. Хотя слабых соперников теперь уже нет. Все более-менее на этом этапе равны. И мы ничем не хуже остальных. Российский чемпионат сейчас, как говорится, на плаву.

Новый год, каким его могли представить наши девочки, отменяется. Распускать команду нельзя, ведь уже 3 января, видимо, предстоит в гости к немцам лететь. Будем хороводы вокруг ёлки у себя в «Олимпе» водить и тренироваться 29-го и 30-го числа. Главное – как следует подготовиться и чтобы все были в строю", – цитирует Алексеева официальный сайт «Лады».