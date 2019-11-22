Российские кёрлингистки не сумели выйти в финал ЧЕ, уступив Швеции

Женская сборная России по кёрлингу не сумела выйти в финал чемпионата Европы, который проходит в Хельсингборге (Швеция). В полуфинальном матче россиянки потерпели поражение от хозяек льда со счётом 3:9 (1:0, 0:2, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:5). До восьмого энда встреча была равной, но провал в одном энде стоил россиянкам выхода в финал.

За бронзовые медали сборная России сыграет с проигравшим во втором полуфинальном матче Шотландия – Швейцария.

За сборную России на турнире выступают Алина Ковалёва, Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.

На групповом этапе женская сборная России по кёрлингу заняла второе место, проиграв лишь один из 9 матчей. В соревнованиях принимают участие 10 женских сборных из Дании, России, Чехии, Германии, Эстонии, Латвии, Норвегии, Шотландии, Швейцарии и Швеции.