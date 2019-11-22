Российские кёрлингистки не сумели выйти в финал ЧЕ, уступив Швеции

Женская сборная России по кёрлингу не сумела выйти в финал чемпионата Европы, который проходит в Хельсингборге (Швеция). В полуфинальном матче россиянки потерпели поражение от хозяек льда со счётом 3:9 (1:0, 0:2, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:5). До восьмого энда встреча была равной, но провал в одном энде стоил россиянкам выхода в финал.
За бронзовые медали сборная России сыграет с проигравшим во втором полуфинальном матче Шотландия – Швейцария.
За сборную России на турнире выступают Алина Ковалёва, Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.
На групповом этапе женская сборная России по кёрлингу заняла второе место, проиграв лишь один из 9 матчей. В соревнованиях принимают участие 10 женских сборных из Дании, России, Чехии, Германии, Эстонии, Латвии, Норвегии, Шотландии, Швейцарии и Швеции.
- 22 ноября 2019
-
19:07
-
18:57
-
18:30
-
17:53
-
17:42
-
17:29
-
16:58
-
16:46
-
16:23
-
16:22
-
15:59
-
15:44
-
15:27
-
14:59
-
14:45
-
14:36
-
14:13
-
13:47
-
13:31
-
13:28
-
13:11
-
13:10
-
12:54
-
12:32
-
12:29
-
12:19
-
11:40
-
11:28
-
11:20
-
11:00
-
10:43
-
10:28
-
09:56
-
09:29
-
09:21