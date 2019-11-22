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Конькобежцы Юсков и Семериков — призёры этапа КМ в Польше на дистанции 5000 м

Конькобежцы Юсков и Семериков — призёры этапа КМ в Польше на дистанции 5000 м
Другие / Конькобежный спорт 0

Российские конькобежцы Данила Семериков и Денис Юсков стали призёрами второго этапа Кубка мира, который проходит в Томашове (Польша). Победу с рекордом катка одержал голландец Патрик Рёст, опередивший ставшего вторым Семерикова на 1,08 секунды.

Россиянин Александр Румянцев стал пятым, Сергей Трофимов — 11-м.

Ранее Наталья Воронина стала бронзовым призёром на дистанции 3000 м, а женская сборная России выиграла командный спринт.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Томашов, Польша
Мужчины. 5000 м

1. Патрик Рёст (Нидерланды) – 6.19,388.
2. Данила Семериков (Россия) – 6.20,469.
3. Денис Юсков (Россия) – 6.24,303…
5. Александр Румянцев (Россия) – 6.24,668…
11. Сергей Трофимов (Россия) – 6.30,502.

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