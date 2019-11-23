Россия близка к отстранению от Олимпиады-2020

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рекомендовало лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия, сообщает Inside the Games. Таким образом, шансы России пропустить Олимпийские игры в Токио 2020 года возросли.
Как сообщает источник, ВАДА подтвердило, что ее комитет по рассмотрению соответствия направил рекомендацию о том, чтобы вновь временно отстранить РУСАДА. Точные причины на данный момент не разглашаются, однако вероятнее всего комитет по расследованию остался недоволен ответами, которые предоставила Россия по делу о манипуляциях данными допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории.
Напомним, Статус РУСАДА оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб.
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