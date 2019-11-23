Бондаренко: отставка Шляхтина — правильный шаг

Заслуженный тренер России Евгений Бондаренко отметил, что отставка Дмитрия Шляхтина с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) пойдёт на пользу организации.
«В последнее время то, что мы наблюдаем, вызывает плохие эмоции. Горько думать о нашей лёгкой атлетике. Как ситуация выглядела, когда всё было в порядке, и то, что происходит сейчас, – небо и земля. Отставка Шляхтина — правильный шаг. Нужно что-то обновить, чтобы организм лёгкой атлетики развивался и выходил из этой ситуации. Воспринимаю уход Шляхтина позитивно. Судя по прессе, были конфликты между президентом федерации и ведущими спортсменами. Это не красило лёгкую атлетику.
Наладится ли ситуация? Всё зависит от многих факторов. Кто придёт? Чем они будут заниматься? Кто будет помогать, кто будет спонсором и так далее», — сказал Бондаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
- 23 ноября 2019
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