Женская сборная России по гандболу досрочно выиграла турнир перед ЧМ

Женская сборная России по гандболу одержала вторую победу в матче товарищеского турнира Seoul Cup в Южной Корее. Подопечные Амброса Мартина разгромили команду Сербии со счётом 43:25.

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стала Анна Сень, забившая 7 мячей. 6 раз отличилась Ярослава Фролова, 5 мячей записала на свой счёт Владлена Бобровникова, по 4 — Яна Жилинскайте, Ольга Фомина и Юлия Манагарова.

Россиянки одержали две победы и досрочно выиграли турнир. Матч с командой Южной Кореи, потерпевшей два поражения, состоится 25 ноября, но он уже не будет иметь турнирного значения.

Турнир в Сеуле проходит в рамках подготовки к главному старту сезона. Чемпионат мира по гандболу среди женских команд будет проходить с 30 ноября по 15 декабря в Японии.

Гандбол. Seoul Cup. Женщины

Второй тур

Сербия — Россия — 25:43 (11:21).