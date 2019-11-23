Бутов вышел из состава президиума ВФЛА из-за несогласия с позицией коллег

Михаил Бутов, до сентября входивший в совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), объяснил своё решение выйти из состава президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) несогласием с позицией большинства коллег.

«Сегодня я подал заявление о выходе из состава президиума, и это не было спонтанным решением. В течение трёх лет практически все мои предложения по выходу из ситуации, в которой оказалась российская лёгкая атлетика, игнорировались. Сегодня я дал свою оценку деятельности руководства федерации, но опять не был поддержан коллегами. Поэтому моё решение окончательное и бесповоротное.

Я планировал уйти в декабре на конференции, но в связи с новыми обстоятельствами и отставкой президента подал заявление сейчас. Заявление о выходе из состава президиума будет рассмотрено на конференции. Решения по Дмитрию Шляхтину и Артуру Карамяну тоже должна конференция утвердить», — приводит слова Бутова ТАСС.

Бывший президент ВФЛА Шляхтин подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и ещё четырех сотрудников ВФЛА обвинениями во вмешательстве в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

На внеочередном заседании президиума ВФЛА исполняющей обязанности президента стала Юлия Тарасенко.