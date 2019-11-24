Российские конькобежцы завоевали бронзу в командной гонке на этапе КМ в Польше

Мужская сборная России по конькобежному спорту стала бронзовым призёром командной гонки на втором этапе Кубка мира, который завершился в Томашове (Польша). В составе команды выступали Александр Румянцев, Руслан Захаров и Данила Семериков. Победу одержали голландские конькобежцы, серебряными призёрами стали японцы.
В масс-старте победила голландка Ирен Шутен. Россиянки Елизавета Казелина и Елена Еранина заняли 13-е и 15-е места.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Томашов (Польша), 24 ноября
Мужчины. Командная гонка
1. Нидерланды – 3.45,689.
2. Япония – 3.46,725.
3. Россия – 3.47,285.
Женщины. Масс-старт
1. Ирена Шутен (Нидерланды) – 61.
2. Ивейн Блонден (Канада) – 42.
3. Нана Такаги (Япония) – 20…
13. Елизавета Казелина (Россия)…
15. Елена Еранина (Россия).
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