Российские конькобежцы завоевали бронзу в командной гонке на этапе КМ в Польше

Мужская сборная России по конькобежному спорту стала бронзовым призёром командной гонки на втором этапе Кубка мира, который завершился в Томашове (Польша). В составе команды выступали Александр Румянцев, Руслан Захаров и Данила Семериков. Победу одержали голландские конькобежцы, серебряными призёрами стали японцы.

В масс-старте победила голландка Ирен Шутен. Россиянки Елизавета Казелина и Елена Еранина заняли 13-е и 15-е места.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Томашов (Польша), 24 ноября

Мужчины. Командная гонка

1. Нидерланды – 3.45,689.

2. Япония – 3.46,725.

3. Россия – 3.47,285.



Женщины. Масс-старт

1. Ирена Шутен (Нидерланды) – 61.

2. Ивейн Блонден (Канада) – 42.

3. Нана Такаги (Япония) – 20…

13. Елизавета Казелина (Россия)…

15. Елена Еранина (Россия).