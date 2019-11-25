Морозов и Рылов победили на этапе Международной лиги плавания в Лондоне

Российские пловцы Владимир Морозов и Евгений Рылов победили во второй день этапа Международной лиги плавания в Лондоне. Морозов стал лучшим на дистанции 100 м вольным стилем (46,14). Второе место поделили его соотечественник Владислав Гринёв и представитель ЮАР Чад ле Кло (46,48).

Морозов также занял первое место на дистанции 50 м вольным стилем (21,78). Гринёв в составе команды Aqua Centurions-2 стал серебряным призёром в эстафете 4х100 м вольным стилем (3.16,38).

Рылов одержал победу на дистанции 100 м на спине (49,75). Третий результат продемонстрировал его соотечественник Климент Колесников (50,79).



Антон Чупков стал третьим на дистанции 100 м брассом (57,18). Победил британец Адам Пити (56,18).