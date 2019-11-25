Морозов и Рылов победили на этапе Международной лиги плавания в Лондоне
Российские пловцы Владимир Морозов и Евгений Рылов победили во второй день этапа Международной лиги плавания в Лондоне. Морозов стал лучшим на дистанции 100 м вольным стилем (46,14). Второе место поделили его соотечественник Владислав Гринёв и представитель ЮАР Чад ле Кло (46,48).
Морозов также занял первое место на дистанции 50 м вольным стилем (21,78). Гринёв в составе команды Aqua Centurions-2 стал серебряным призёром в эстафете 4х100 м вольным стилем (3.16,38).
Рылов одержал победу на дистанции 100 м на спине (49,75). Третий результат продемонстрировал его соотечественник Климент Колесников (50,79).
Антон Чупков стал третьим на дистанции 100 м брассом (57,18). Победил британец Адам Пити (56,18).
Пловец Морозов в третий раз в карьере стал обладателем Кубка мира
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