Ягудина требуют отстранить от работы комментатором

Любители фигурного катания требуют отстранить олимпийского чемпиона Алексея Ягудина от работы комментатором на телевидении из-за оскорблений в адрес спортсменов. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Change.org.
«Алексей Константинович систематически в процессе комментирования выражает своё личное негативное отношение к отдельным фигуристам. Зачастую речь идёт не только о прокатах, но и о людях и личностях в целом — в частности, зрители неоднократно отмечали некорректные, бестактные и хамские высказывания в отношении американского фигуриста Джейсона Брауна, российского спортсмена Михаила Коляды или латвийского фигуриста Дениса Васильевса. Мы считаем, что Алексей не должен иметь такую возможность нести в массы своё мнение, настраивая неопытного зрителя против сильных и достойных спортсменов.
Оценивая фигуристов исключительно по своим личным критериям «мужественности» катания, он полностью игнорирует достоинства данных спортсменов и дискредитирует их в глазах публики. Также Алексей Константинович часто выражает свою позицию порой грубыми заявлениями в социальной сети „Инстаграм“ и не хотелось бы, чтобы это продолжалось и в рамках федерального канала», — говорится в тексте петиции.
Петицию подписали уже более 1000 человек.
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