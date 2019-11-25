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Авербух отреагировал на требование отстранить Ягудина от работы комментатором

Авербух отреагировал на требование отстранить Ягудина от работы комментатором
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал петицию болельщиков с требованием отстранить олимпийского чемпиона Алексея Ягудина от работы комментатором на телевидении из-за оскорблений в адрес спортсменов.

«Абсолютная чушь, Алексей — прекрасный комментатор. У них сложился отличный тандем с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Это сотрясание воздуха не имеет под собой никакого основания и раздувается определёнными людьми.

Зачем им это? Ну, возможно, им просто скучно. Нужно же напомнить о себе любимых», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Любители фигурного катания вменяют в вину Ягудину личную оценку «мужественности» катания спортсменов.

Ягудин комментирует выступления мужчин и женщин в одиночном катании, Авербух – в танцах на льду.

Ягудина требуют отстранить от работы комментатором
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