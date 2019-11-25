Авербух отреагировал на требование отстранить Ягудина от работы комментатором

Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал петицию болельщиков с требованием отстранить олимпийского чемпиона Алексея Ягудина от работы комментатором на телевидении из-за оскорблений в адрес спортсменов.
«Абсолютная чушь, Алексей — прекрасный комментатор. У них сложился отличный тандем с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Это сотрясание воздуха не имеет под собой никакого основания и раздувается определёнными людьми.
Зачем им это? Ну, возможно, им просто скучно. Нужно же напомнить о себе любимых», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Любители фигурного катания вменяют в вину Ягудину личную оценку «мужественности» катания спортсменов.
Ягудин комментирует выступления мужчин и женщин в одиночном катании, Авербух – в танцах на льду.
- 25 ноября 2019
-
19:18
-
19:04
-
18:48
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:38
-
17:29
-
17:08
-
16:31
-
16:08
-
15:52
-
15:47
-
14:42
-
14:24
-
14:13
-
13:39
-
13:19
-
13:01
-
10:51
-
10:38
-
10:16
-
10:01
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
01:47
-
01:02
-
00:47
-
00:35
- 24 ноября 2019
-
23:27
-
23:12
-
22:52
-
22:41
-
21:50