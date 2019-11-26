ВАДА разъяснило, какие изменения были внесены в базу Московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство на своём официальном сайте разъяснило, какие несоответствия были найдены в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, что может повлечь четырёхлетний запрет для России на проведение соревнований и участие в стартах под национальным флагом.

В ходе расследования экспертами было выявлено, что сотни предполагаемых неблагоприятных аналитических выводов, которые имеются в копии базы за 2015 год, были удалены из копии базы за 2019 год. Соответствующие исходные данные и файлы PDF были удалены или изменены.

Некоторые из предполагаемых положительных результатов и связанных с ними доказательств были удалены в 2016 или 2017 годах, но дальнейшие изменения были сделаны в декабре 2018 года и январе 2019 года, но с изменением датировки файлов и другими манипуляциями для сокрытия произведённых изменений.

Отдельным пунктом выделены два действия, которые были произведены с 25 ноября 2018 года (после установления требований к данным) и до 10 января 2019 года (даты передачи данных).

«Кто-то в Московской лаборатории:

– подбросил в базу данных LIMS сфабрикованные доказательства (якобы сообщения между сотрудниками лаборатории) в поддержку выдвигаемого сейчас российскими властями довода о том, что именно Григорий Родченков и двое его сообщников фальсифицировали записи в базе данных LIMS в рамках схемы вымогательства денег у спортсменов;

– удалил из базы данных LIMS важные доказательства того, что некий сотрудник лаборатории был причастен к сокрытию допинга российскими спортсменами в 2014 и 2015 годах. Этот сотрудник в настоящее время является важным свидетелем для российской стороны по нескольким делам, в которых он отрицает существование какого-либо заговора с целью защиты российских спортсменов от разоблачения за допинг и называет Родченкова лжецом.

Комитет по соответствию пришел к выводу, что это крайне серьёзный случай несоблюдения требования о предоставлении подлинной копии данных, имеющий ряд отягчающих обстоятельств», — указывается в разъяснениях, опубликованных на сайте ВАДА.