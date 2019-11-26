Чемпион ОИ Захаров, дисквалифицированный на 18 месяцев, решил завершить карьеру

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко сообщил, что олимпийский чемпион 2012 года Илья Захаров не будет оспаривать свою дисквалификацию на 18 месяцев за пропуск допинг-текстов и завершит карьеру. Антидопинговая панель FINA отстранила 28-летнего спортсмена за три пропущенных допинг-теста. Дисквалификация означает, что Илья не сможет выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио.



«Решение оспаривать Илья не собирается. За всю карьеру он не сдал ни одной положительной допинг-пробы и не было никаких проблем с антидопинговыми службами, но тут был просто вопрос пропуска, дисциплины. К сожалению, Олимпиаду он пропустит, но вряд ли о ней речь бы в принципе шла — он перенёс две операции на коленях и ещё только восстанавливается. Мы с ним говорили, он завершает карьеру», — цитирует Власенко РИА «Новости».

Захаров — олимпийский чемпион 2012 года в прыжках с трёхметрового трамплина и вице-чемпион Игр-2012 в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина (с Евгением Кузнецовым), чемпион мира, шестикратный призёр чемпионатов мира в индивидуальных и синхронных прыжках, 10-кратный чемпион Европы.