Чемпион ОИ Захаров, дисквалифицированный на 18 месяцев, решил завершить карьеру

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко сообщил, что олимпийский чемпион 2012 года Илья Захаров не будет оспаривать свою дисквалификацию на 18 месяцев за пропуск допинг-текстов и завершит карьеру. Антидопинговая панель FINA отстранила 28-летнего спортсмена за три пропущенных допинг-теста. Дисквалификация означает, что Илья не сможет выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио.
«Решение оспаривать Илья не собирается. За всю карьеру он не сдал ни одной положительной допинг-пробы и не было никаких проблем с антидопинговыми службами, но тут был просто вопрос пропуска, дисциплины. К сожалению, Олимпиаду он пропустит, но вряд ли о ней речь бы в принципе шла — он перенёс две операции на коленях и ещё только восстанавливается. Мы с ним говорили, он завершает карьеру», — цитирует Власенко РИА «Новости».
Захаров — олимпийский чемпион 2012 года в прыжках с трёхметрового трамплина и вице-чемпион Игр-2012 в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина (с Евгением Кузнецовым), чемпион мира, шестикратный призёр чемпионатов мира в индивидуальных и синхронных прыжках, 10-кратный чемпион Европы.
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