Билял Махов поборется на Гран-при Москвы

Призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе в супертяжёлом весе Билял Махов выступит на «Гран-при Москва — Кубок АЛРОСА», который пройдёт 29-30 ноября в Москве.



Для Махова это будет всего второй старт после двухлетнего перерыва, ушедшего на восстановление после очередной травмы. В августе он вернулся на ковёр на турнире в Польше, где выиграл три поединка, но снялся с финала.



Отметим, что в 2015 году Билял Махов стал первым борцом за почти полвека, кто выиграл в одном сезоне медали чемпионата мира и по вольной, и по греко-римской борьбе.



Личные турниры на Гран-при Москва пройдут 29 ноября. Днём позже состоится матчевая встреча между сборными России и мира по вольной и греко-римской борьбе.