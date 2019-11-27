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Ласицкене исключили из состава участниц турнира в Глазго

Ласицкене исключили из состава участниц турнира в
Ласицкене исключили из состава участниц турнира в Глазго
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене была исключена из состава участниц турнира в Глазго, который пройдёт 15 февраля 2020 года.

«Вчера нам пришёл отказ из Глазго, организаторы турнира вычеркнули Машу из числа участниц. У нас уже было на руках приглашение на это соревнование, но теперь оно, как видите, аннулировано. Организаторы объясняют своё решение тем, что Ласицкене может не получить вовремя необходимый для выступления нейтральный статус», — цитирует менеджера спортсменки Ольгу Назарову ТАСС.

На минувшей неделе независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике временно отстранил главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Шляхтин позднее подал в отставку с поста президента ВФЛА.

22 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановил процесс восстановления ВФЛА. Совет также временно приостановил рассмотрение заявок от российских спортсменов на получение нейтрального статуса.

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