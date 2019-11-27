Колобков рассказал, когда ВФЛА могут лишить аккредитации

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) было поручено разработать дорожную карту решения антидопинговых вопросов, а также провести внеочередную отчётно-выборную конференцию.

«Федерации лёгкой атлетики было поручено разработать дорожную карту решения антидопинговых вопросов. Её должны предоставить Министерству спорта до конца недели. Еженедельно будем контролировать ход её исполнения. Также было поддержано желание ВФЛА провести внеочередную отчётно-выборную конференцию.

Если федерация не выполнит условия дорожной карты и не решит вопрос с досрочными выборами, то будет поставлен вопрос о приостановлении или лишении данной организации аккредитации», – сказал Колобков.