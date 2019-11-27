Шишин: при счёте 3:3 было чувство, что сборная Беларуси начала нас бояться

Лучший бомбардир в истории сборной России по пляжному футболу Дмитрий Шишин поделился впечатлениями от победы над Беларусью со счётом 5:3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Этот успех позволил российской команде выйти в четвертьфинал турнира.

«Хотелось победить поспокойнее, чтобы не травмировать нервы наших болельщиков, родственников. Но у Беларуси очень сильная сборная, они усиленно готовились к чемпионату мира. Мы проигрывали 1:3, но не повесили головы. В раздевалке шутят, что нам уже билеты домой хотели заказывать (улыбается). Это шутка, конечно. Парни все молодцы, бились до последнего. При счёте 3:3 было чувство, что белорусы немного подсели и начали нас бояться. А мы, наоборот, нащупали свою игру и заслуженно победили.

Меня злило, что не мог забить в первых двух матчах. Сегодня очень хотелось отличиться. Мне даже брат написал: «Давай, ждём уже голов». Рад, что забил. Я увидел, что игрок, который за мной бежал, немного отстал. На удачу выстрелил в дальний угол, и мяч от кочки залетел в ворота. Надеюсь, в следующем матче забью ещё больше и мы победим", — цитирует Шишина BSRussia.