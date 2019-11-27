Тотьмянина: в женском одиночном катании есть две примы

Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Тотьмянина отметила, что Алина Загитова и Евгения Медведева находятся на максимуме и являются примами в женском одиночном фигурном катании.
«В женском одиночном катании складывается очень интересная ситуация. Есть две примы – чемпионки мира и Европы предыдущих лет. Одна из них — олимпийская чемпионка Загитова, другая — серебряный призёр Игр Медведева. Девочки, несмотря ни на что, находятся на своем максимуме, за ними интересно наблюдать, потому что они растут и уже превратились в девушек, которые радуют не только прыжками, но и красивым катанием.
Также интересно следить за новой тройкой юниорок, которые вырвались в этом году во взрослое катание и сразу же стали мировой элитой, две из них покоряют нас четверными прыжками. Жаль, что у сборной России только три квоты на чемпионатах мира и Европы, потому что каждая из девочек очень интересна. Чемпионат России будет, можно сказать, чемпионатом мира», — приводит слова Тотьмяниной «Р-Спорт».
Напомним, в финал Гран-при, который пройдёт в начале декабря в Турине (Италия) отобрались сразу четыре россиянки: Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова и Алина Загитова. Их соперницами стали японка Рика Кихира и американка Брадди Теннелл.
- 27 ноября 2019
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