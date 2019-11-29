Гречанка Стефаниди раскритиковала главу USADA вслед за Ласицкене

Олимпийская чемпионка 2016 года в прыжках с шестом гречанка Екатерини Стефаниди раскритиковала главу Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта, который призвал отстранить от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио всех российских спортсменов.
«По правде говоря, учитывая стероидосодержащее мясо и то, как пропущенные допинг-тесты учитываются в этой части мира, я должна признать, что у USADA тоже не самая лучшая репутация. Сосредоточьтесь в первую очередь на уборке своего дома», — написала Стефаниди на своей странице в «Твиттере».
Также глава USADA заявил, что практически нельзя определить, есть ли в России чистые спортсмены. Ранее с критикой Тайгарта выступила трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене.
Напомним, комитет по соответствию рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
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