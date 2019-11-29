Большунов и Семиков вышли в полуфинал спринта в Руке, Ретивых выбыл

Российские лыжники Александр Большунов и Илья Семиков вышли в полуфинал соревнований в спринте классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Большунов во втором четвертьфинале занял второе место с результатом 2.42,88.

Семиков в третьем старте стал третьим и прошёл в полуфинал в статусе лаки-лузера (2.43,66).

Не смогли пройти дальше Артём Мальцев, ставший пятым во втором четвертьфинале (2.44,38), и Глеб Ретивых (третье место в пятом четвертьфинале — 2.44,71). Ещё один представитель России Сергей Устюгов был дисквалифицирован в первом четвертьфинале за фальстарт. Медали в спринте будут разыграны сегодня, 29 ноября.

В программу стартового этапа также вошли гонки классическим стилем и пасьют.