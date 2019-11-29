Большунов и Семиков вышли в полуфинал спринта в Руке, Ретивых выбыл
Российские лыжники Александр Большунов и Илья Семиков вышли в полуфинал соревнований в спринте классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Большунов во втором четвертьфинале занял второе место с результатом 2.42,88.
Семиков в третьем старте стал третьим и прошёл в полуфинал в статусе лаки-лузера (2.43,66).
Не смогли пройти дальше Артём Мальцев, ставший пятым во втором четвертьфинале (2.44,38), и Глеб Ретивых (третье место в пятом четвертьфинале — 2.44,71). Ещё один представитель России Сергей Устюгов был дисквалифицирован в первом четвертьфинале за фальстарт. Медали в спринте будут разыграны сегодня, 29 ноября.
В программу стартового этапа также вошли гонки классическим стилем и пасьют.
- 29 ноября 2019
-
16:31
-
16:07
-
15:57
-
15:56
-
15:46
-
15:46
-
15:35
-
15:26
-
15:13
-
15:05
-
14:59
-
14:57
-
14:36
-
14:19
-
14:02
-
13:57
-
13:49
-
13:43
-
13:42
-
12:49
-
12:16
-
11:45
-
10:57
-
10:46
-
10:21
-
10:21
-
09:24
-
09:13
-
05:40
-
00:39
-
00:22
-
00:20
-
00:11
-
00:11
- 28 ноября 2019
-
23:20
Партнерский контент