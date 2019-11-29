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Большунов и Семиков вышли в полуфинал спринта в Руке, Ретивых выбыл

Большунов и Семиков вышли в полуфинал спринта в Руке, Ретивых выбыл
Другие / Лыжный спорт 0

Российские лыжники Александр Большунов и Илья Семиков вышли в полуфинал соревнований в спринте классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Большунов во втором четвертьфинале занял второе место с результатом 2.42,88.

Семиков в третьем старте стал третьим и прошёл в полуфинал в статусе лаки-лузера (2.43,66).

Не смогли пройти дальше Артём Мальцев, ставший пятым во втором четвертьфинале (2.44,38), и Глеб Ретивых (третье место в пятом четвертьфинале — 2.44,71). Ещё один представитель России Сергей Устюгов был дисквалифицирован в первом четвертьфинале за фальстарт. Медали в спринте будут разыграны сегодня, 29 ноября.

В программу стартового этапа также вошли гонки классическим стилем и пасьют.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
29 ноября 2019, пятница. 14:57 МСК
Окончено
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