У России 5 медалей на ЧМ по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и дорожке

Российские спортсмены завоевали пять медалей — одно золото, два серебра и две бронзы — в командных соревнованиях на чемпионате мира по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке, который проходит в Токио (Япония).
Чемпионами мира россияне стали на двойном мини-трампе, где победу одержали Андрей Гладенков, Михаил Заломин и Василий Макарский. Женская команда (Галина Бегим, Александра Бонарцева и Полина Троянова) завоевала бронзу. Серебряными призёрами на акробатической дорожке стали как мужчины (Александр Лисицын, Максим Шлякин, Вадим Афанасьев), так и женщины (Элина Степанова, Елена Краснокутская, Виктория Даниленко). Мужская сборная России (Михаил Мельник, Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков) стала бронзовым призёром в прыжках на батуте.
Прыжки на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке. ЧМ. Токио, Япония
Мужчины. Команды. Батут
1. Беларусь – 180,390.
2. Китай – 180,350.
3. Россия – 178,540.
Акробатическая дорожка
1. Великобритания – 115,900.
2. Россия – 115,200.
3. США – 111,400.
Двойной мини-трамп
1. Россия – 114,800.
2. США – 112,200.
3. Португалия – 109,300.
Женщины. Команды. Батут
1. Япония – 165,225.
2. Великобритания – 162,820.
3. Канада – 133,745…
5. Россия – 114,675.
Акробатическая дорожка
1. Великобритания – 103,500.
2. Россия – 101,500.
3. Франция – 100,200.
Двойной мини-трамп
1. США – 104,700.
2. Великобритания – 104,500.
3. Россия – 103,600.
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