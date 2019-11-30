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Елистратов завоевал бронзовую медаль на этапе КМ по шорт-треку в Японии

Елистратов завоевал бронзовую медаль на этапе КМ по шорт-треку в Японии
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянин Семён Елистратов стал третьим на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира по шорт-треку в Нагое (Япония).

Время Елистратова — 1 минута 27,321 секунды. Победу одержал представитель Южной Кореи Пак Чи Вон (1.26,619). Второе место занял венгр Шаоан Лю (1.27,023).

Елистратов — олимпийский чемпион 2014 года, бронзовый призёр Игр-2018, чемпион мира 2015 года, десятикратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира на дистанции 1000 м.

В нынешнем сезоне 29-летний спортсмен завоевал золото на первом этапе Кубка мира в США (1500 м) и на втором — в Канаде (1000 м).

Этап Кубка мира в Нагое завершится 1 декабря.

Шорт-трек. Кубок мира. Япония
Мужчины. 1000 м

1. Пак Чи Вон (Южная Корея) — 1.26,619
2. Шаоан Лю (Венгрия) — 1.27,023
3. Семён Елистратов (Россия) — 1.27,321.

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