Елистратов завоевал бронзовую медаль на этапе КМ по шорт-треку в Японии

Россиянин Семён Елистратов стал третьим на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира по шорт-треку в Нагое (Япония).
Время Елистратова — 1 минута 27,321 секунды. Победу одержал представитель Южной Кореи Пак Чи Вон (1.26,619). Второе место занял венгр Шаоан Лю (1.27,023).
Елистратов — олимпийский чемпион 2014 года, бронзовый призёр Игр-2018, чемпион мира 2015 года, десятикратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира на дистанции 1000 м.
В нынешнем сезоне 29-летний спортсмен завоевал золото на первом этапе Кубка мира в США (1500 м) и на втором — в Канаде (1000 м).
Этап Кубка мира в Нагое завершится 1 декабря.
Шорт-трек. Кубок мира. Япония
Мужчины. 1000 м
1. Пак Чи Вон (Южная Корея) — 1.26,619
2. Шаоан Лю (Венгрия) — 1.27,023
3. Семён Елистратов (Россия) — 1.27,321.
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