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В РУСАДА назвали кандидатуру нового антидопингового координатора ВФЛА

В РУСАДА назвали кандидатуру нового антидопингового координатора ВФЛА
Другие / Лёгкая атлетика 0

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что Роберт Попов сменит Елену Иконникову в должности антидопингового координатора Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Всероссийская федерация лёгкой атлетики уведомила РУСАДА, что новым антидопинговым координатором федерации назначен Роберт Попов», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Иконникова была отстранена независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября вместе с другими фигурантами дела российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко. В числе отстранённых также оказались глава федерации Дмитрий Шляхтин, исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, глава федерации лёгкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, а также Лысенко и его тренер Евгений Загорулько.

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