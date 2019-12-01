Саночница Демченко завоевала бронзу на этапе КМ в Лейк-Плэсиде

Россиянка Виктория Демченко завоевала бронзовую медаль на втором этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Лейк-Плэсиде (США). Победу одержала немка Юлия Таубитц, серебро — у американки Эмили Суини. Россиянка Екатерина Катникова была пятой, Татьяна Иванова — восьмой.

В двойках два первых места заняли немецкие экипажи Тобиас Вендль/Тобиас Арльт и Тиони Эггерт/Саша Бенекен. Призовую тройку замкнула австрийская двойка Томас Штой/Лоренц Коллер. Лучшие из россиян Владислав Южаков и Юрий Прохоров заняли пятое место.



Санный спорт. Кубок мира. Второй этап. Лейк-Плэсид, США

Женщины

1. Юлия Таубитц (Германия) – 1.27,484.

2. Эмили Суини (США) – 1.27,551.

3. Виктория Демченко (Россия) – 1.27,706…

5. Екатерина Катникова (Россия) – 1.28,056…

8. Татьяна Иванова (Россия) – 1.28,188…

16. Екатерина Батурина (Россия) – 1.28,610.

Мужчины. Двойки

1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) – 1.27,317.

2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 1.27,501.

3. Томас Штой/Лоренц Коллер (Австрия) – 1.27,513…

5. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) – 1.27,997…

11. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) – 1.29,049…

16. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (Россия) – 1.33,026.