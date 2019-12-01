Саночница Демченко завоевала бронзу на этапе КМ в Лейк-Плэсиде

Россиянка Виктория Демченко завоевала бронзовую медаль на втором этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Лейк-Плэсиде (США). Победу одержала немка Юлия Таубитц, серебро — у американки Эмили Суини. Россиянка Екатерина Катникова была пятой, Татьяна Иванова — восьмой.
В двойках два первых места заняли немецкие экипажи Тобиас Вендль/Тобиас Арльт и Тиони Эггерт/Саша Бенекен. Призовую тройку замкнула австрийская двойка Томас Штой/Лоренц Коллер. Лучшие из россиян Владислав Южаков и Юрий Прохоров заняли пятое место.
Санный спорт. Кубок мира. Второй этап. Лейк-Плэсид, США
Женщины
1. Юлия Таубитц (Германия) – 1.27,484.
2. Эмили Суини (США) – 1.27,551.
3. Виктория Демченко (Россия) – 1.27,706…
5. Екатерина Катникова (Россия) – 1.28,056…
8. Татьяна Иванова (Россия) – 1.28,188…
16. Екатерина Батурина (Россия) – 1.28,610.
Мужчины. Двойки
1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) – 1.27,317.
2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 1.27,501.
3. Томас Штой/Лоренц Коллер (Австрия) – 1.27,513…
5. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) – 1.27,997…
11. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) – 1.29,049…
16. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (Россия) – 1.33,026.
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