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Колобков высоко оценил формат Кубка АЛРОСА по борьбе

Колобков высоко оценил формат Кубка АЛРОСА по борьбе
Другие / Борьба 0

Министр спорта России Павел Колобков дал высокую оценку международному турниру Гран-при Москвы — Кубок АЛРОСА по вольной и греко-римской борьбе.

«Кубок АЛРОСА порадовал праздничной обстановкой, хорошим залом, количеством зрителей и интересным форматом. Под конец года встретились сильнейшие спортсмены России и мира, и по их борьбе можно увидеть, как все они активно готовятся к Олимпиаде, все в отличной форме. Думаю, Кубок АЛРОСА стал для его участников отличной возможностью проверить силы за полгода до Олимпийских игр в Токио.

Очень хороший зал, настоящий дворец. Он вошёл в число трёх претендентов на национальную спортивную премию в номинации «Спортивный объект России», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Сборная России одержала убедительную победу над сборной мира со счётом 11:1. Победы одержали главные звёзды вечера Билял Махов и Роман Власов.

Российские борцы разгромили сборную мира на Гран-при Москвы — Кубке АЛРОСА
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