Тренер уверен, что дисквалификация Садулаева не повлияет на подготовку к ОИ-2020

Главный тренер сборной России по борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал дисквалификацию российского борца, чемпиона Олимпийских игр 2016 года, Абдулрашида Садулаева. Российский борец был дисквалифицирован на четыре месяца за выражение политических и религиозных взглядов во время соревнований.

«На подготовку к Олимпийским играм эта дисквалификация никак не повлияет, потому что соревнований сейчас практически нет. Мы успеваем подготовиться и выступить на чемпионате Европы», — цитирует Тедеева РИА «Новости».

Во время чемпионата мира, проходившего в Нур-Султане (Казахстан), российский боец продемонстрировал футболку с портретом имама Шамиля. На турнире в Казахстане Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг.

Дисквалификация Садулаева истекает 21 января 2020 года.