Леонов — о бронзе ЧМ: конечно, хотелось сыграть в финале, бороться за золото

Старший тренер сборной России по пляжному футболу Илья Леонов, руководивший командой в ходе матча чемпионата мира за третье место, подвёл итоги соревнований. Российские футболисты стали бронзовыми призёрами, обыграв Японию со счётом 5:4.

«Медаль чемпионата мира – это успех. Конечно, хотелось сыграть в финале, бороться за золото, но мы в тройке призёров уже четыре чемпионата мира подряд, на которые приезжаем. Спасибо всем ребятам за игру и поздравляю наших болельщиков.

Михаил Викторович Лихачёв вчера после матча себя плохо почувствовал. Дождь, перепад температур – простудился и с высокой температурой остался в отеле. Доктор ему категорически не рекомендовал сегодня быть на матче – очень влажно, большая опасность усугубить ситуацию.

Во время матча мы, конечно, общались. Он звонил, мне через помощников сверху с трибуны передавали информацию. Короткие фразы – менять вратаря или нет, по составу. На этот раз никаких препятствий организаторы не чинили, не как в матче с Бразилией. Он же не был дисквалифицирован.

Озу Морейра играет без замен? Ну, здоровья у него хватает, он самый опытный в сборной Японии. Если может – почему нет?

За шесть матчей на этом турнире мы забили один штрафной. Очень плохая реализация, это так. Никак не могли забить – всё рядом или вратари отбивают. Хорошо хоть с игры забивали (улыбается)», — передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Иванов.

Также Леонов прокомментировал ситуацию в концовке встречи, объяснив, почему за три минуты до финального свистка при преимуществе в один мяч Остап Фёдоров, играя на песке, сохранял абсолютное спокойствие.

«Ну а что – он вообще без эмоций, без нервов. По-хорошему наглый, да. Нужно было поработать, побегать от защитника к вратарю. У него сил было достаточно, всё сделал. Как надо.

Праздновать будем, конечно. Сейчас будет награждение, после него обязательно отметим успех», — сказал Леонов.