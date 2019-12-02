Олимпийская чемпионка Байлз поразила фанатов великолепным прыжком с вышки. Видео

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз опубликовала видеоролик с отдыха. Спортсменка шокировала своих многочисленных фанатов.

22-летняя американка эффектно прыгнула с вышки в воду. Её два сальто не оставили равнодушными никого.

Пост Байлз в социальной сети уже посмотрели более 1,5 млн человек. «Не дождусь, когда ты сделаешь такой прыжок в Токио», – написал один из пользователей в комментариях.

Байлз – четырёхкратная олимпийская чемпионка и бронзовый призёр Игр. Все медали она завоевала на Олимпиаде 2016 года. Ранее Байлз стала первой гимнасткой, которая смогла выполнить на официальных соревнованиях двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов.

Видео доступно на странице Байлз в «Инстаграме».