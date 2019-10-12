Гимнастка Байлз повторила рекорд Щербо по числу медалей на чемпионатах мира
В первый день финалов на отдельных снарядах на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте американская гимнастка Симона Байлз повторила рекорд советского и белорусского гимнаста Виталия Щербо по числу медалей, завоёванных на чемпионате мира.
Байлз стала победительницей чемпионата мира в опорном прыжке. Для гимнастки это третье золото чемпионата мира — 2019 и 17-е в карьере. Всего на счету 22-летней спортсменки эта медаль стала 23-й на чемпионатах мира (17-3-3).
Ранее на чемпионате мира в Штутгарте Байлз первенствовала в командном многоборье в составе сборной США и в индивидуальном многоборье.
Также Байлз выступила в финале упражнения на брусьях, но осталась без медалей, уступив соперницам в трудности упражнения.
Гимнастка Ахаимова стала седьмой в опорном прыжке на чемпионате мира
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