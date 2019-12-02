«Россия, державная наша Россия!» На турнире по дзюдо перепутали слова гимна

В подмосковном Дмитрове успешно прошло первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли участие 772 спортсмена из 75 регионов страны. Самую представительную команду подготовил Северо-Кавказский федеральный округ — 118 атлетов. 17 комплектов наград нашли своих обладателей.

Вроде бы всё хорошо, если бы не маленькое происшествие на торжественном открытии. Как и любое крупное спортивное событие, старт предвосхищает исполнение гимна, в данном случае российского, — и вот тут что-то пошло не так. Вместо знакомых слов, известных каждому школьнику, из уст певицы вдруг прозвучало: «Россия, державная наша Россия! Любимая наша родная земля…»

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