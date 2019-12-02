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Борец Жабраилов: для меня очень важно выступать на ОИ под российским флагом

Борец Жабраилов: для меня очень важно выступать на ОИ под российским флагом
Другие / Борьба 0

Российский борец вольного стиля, бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 Алихан Жабраилов считает беспределом возможное отстранение России от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за манипуляций с допинг-пробами пятилетней давности.

«К сожалению, то, что происходит, — это какой-то беспредел. Конечно, вся эта ситуация не даёт покоя ни спортсменам, ни тренерам. Мы это обсуждаем, слышим. Но мы, спортсмены, стараемся не подпускать близко к себе все эти темы, потому что у нас в голове немного другие установки: мы тренируемся, готовимся к предстоящим соревнованиям и не хотим запускать себе в голову всякие негативные мысли. Мы стараемся держаться от этого подальше.

Выступать под нейтральным флагом или отказаться от Олимпиады? Не могу ответить на этот вопрос. Для меня очень важно выступать именно под российским флагом. Это моя цель», — приводит слова Жабраилова News.ru.

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