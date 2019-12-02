«Бах снова пытается поддержать интересы России?» Зеппельт о созыве саммита МОК

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный своими антидопинговыми расследованиями, выразил удивление созывом внеочередного олимпийского саммита с участием руководства спортивных организаций и президента ОКР Станислава Позднякова за 2 дня до решения исполкома ВАДА по российскому вопросу.

«Незадолго до решения исполкома ВАДА по российскому вопросу (и внезапно) Томас Бах созывает ещё один так называемый Олимпийский саммит. На повестке дня борьба с допингом и защита чистых спортсменов. Ожидается присутствие руководителя Российского национального олимпийского комитета Станислава Позднякова. Бах снова пытается поддержать интересы России?» — написал Зеппельт на своей странице в «Твиттере».

Президент МОК Томас Бах не раз выступал против полного запрета на участие российских спортсменов в Олимпийских играх, ближайшие из которых состоятся в 2020 году в Токио. Зеппельт неоднократно старался доказать, что Бах всегда находится на стороне России и оказывает поддержку стране при любых обстоятельствах. На этот раз России грозит отстранение от участия в крупных соревнованиях под национальным флагом на 4 года.