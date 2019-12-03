Анохин: ЧМ по пляжному футболу, завершавший 2019 год, был крайне важным

Член исполкома РФС Сергей Анохин прокомментировал выступление сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира в Парагвае. Подопечные Михаила Лихачёва завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Японии со счётом 5:4.

«Мы всегда находимся в элите пляжного футбола. Сейчас сборная России располагается на втором месте в мировом рейтинге после Бразилии. Прошлый чемпионат мира 2017 года мы пропустили только из-за несправедливого регламента отбора и досадной неудачи в матче с Польшей (3:5). Считаю, что та схема была неправильной, не может судьба топовых сборных уровня России решаться в единственной встрече. А в 2015 году мы были третьими на ЧМ.

В нынешнем сезоне на всех турнирах выступили достойно — практически везде в призёрах. Конечно, чемпионат мира, завершавший год, был крайне важным. И ребята достойно выступили, завоевав бронзу. Хороший результат, с которым я поздравляю наших болельщиков и команду", — цитируют Анохина «Известия».