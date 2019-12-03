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В Минспорте отреагировали на новую информацию о махинациях с данными лаборатории

В Минспорте отреагировали на новую информацию о махинациях с данными лаборатории
Другие / Лёгкая атлетика 0

Министерство спорта России опровергло информацию о причастности Евгения Мочалова, мужа директора Московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, к внесению изменений в базу данных, переданных Всемирному антидопинговому агентству в начале 2019 года. Эксперты ВАДА обнаружили манипуляции с данными, в результате чего было начато расследование, а статус РУСАДА оказался под угрозой.

Вчера, 2 декабря, появилась информация, что Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных Московской лаборатории. Сообщалось, что их внёс Мочалов, являющийся системным администратором лаборатории.

«Эта информация не соответствует действительности. Со стороны Министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений того, что Мочалов вносил изменения в базу», — сообщили «RT на русском» в пресс-службе Минспорта.

Источник: изменения в данные московской лаборатории внёс муж директора
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