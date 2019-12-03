В Минспорте отреагировали на новую информацию о махинациях с данными лаборатории

Министерство спорта России опровергло информацию о причастности Евгения Мочалова, мужа директора Московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, к внесению изменений в базу данных, переданных Всемирному антидопинговому агентству в начале 2019 года. Эксперты ВАДА обнаружили манипуляции с данными, в результате чего было начато расследование, а статус РУСАДА оказался под угрозой.
Вчера, 2 декабря, появилась информация, что Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных Московской лаборатории. Сообщалось, что их внёс Мочалов, являющийся системным администратором лаборатории.
«Эта информация не соответствует действительности. Со стороны Министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений того, что Мочалов вносил изменения в базу», — сообщили «RT на русском» в пресс-службе Минспорта.
- 3 декабря 2019
-
13:24
-
13:17
-
13:07
-
12:45
-
12:44
-
12:30
-
12:02
-
11:39
-
11:34
-
10:12
-
09:53
-
09:21
-
00:39
-
00:32
-
00:26
- 2 декабря 2019
-
23:59
-
23:36
-
23:08
-
22:55
-
22:49
-
22:08
-
21:44
-
21:24
-
21:03
-
20:59
-
20:42
-
20:13
-
19:55
-
19:44
-
19:17
-
18:45
-
18:39
-
18:18
-
17:57
-
17:31