Тренерский штаб сборной России по регби-7 обнародовал состав на турнир в Дубае

Тренерский штаб сборной России по регби-7 обнародовал состав на международный турнир, который будет проходить в Дубае с 5 по 7 декабря. На турнире International Invitational Cup сборная России сыграет двумя составами. Командой будет руководить и.о. главного тренера Антон Левченко, который сменил на этом посту специалиста из Фиджи Вайсале Сереви.

Состав первой сборной России

Илья Бабаев, Александр Никитин, Даниил Потиханов, Денис Сёмин (все — ВВА-Подмосковье), Иван Овчинников, Виталий Тихонович (оба — «Нарвская застава»), Александр Регнер (Красный Яр), Владислав Лазаренко, Артур Соломяный (оба — «Кубань»), Сергей Степанов (Слава), Дмитрий Пастернак («Енисей-СТМ»), Айдар Гафаров («Стрела»).

Состав второй сборной России

Александр Афанасьев, Никита Никущенко, Игорь Фёдоров (оба — «Слава»), Михаил Зинин, Пётр Коник, Константин Кривоносов (все — «Красный Яр»), Алексей Соловьёв, Илья Чернышов (оба — «Кубань»), Егор Кулешов («ВВА-Подмосковье»), Данил Зоболотных («Енисей-СТМ»), Никита Филиппов («Металлург»), Андрей Карзанов («Локомотив»).