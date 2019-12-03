Шаповалова и Кириллов победили на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

В посёлке Вершина Тея прошли всероссийские соревнования по лыжным гонкам — Кубок Хакасии. В заключительный день спортсмены соревновались в индивидуальной гонке на 10 и 15 км классическим стилем. Победу в женской гонке одержала Евгения Шаповалова, в мужских соревнованиях первенствовал Иван Кириллов, сообщает официальный сайт ФЛГР.



Лыжные гонки. Кубок Хакасии. Женщины. 10 км классическим стилем

1. Евгения Шаповалова — 28.08,9.

2. Лилия Васильева — 28,50,5.

3. Алия Иксанова — 29.02,5.

4. Христина Мацокина — 29.10,0.

5. Светлана Кузнецова — 29.17,6.

Мужчины. 15 км

1. Иван Кириллов — 36.56,2.

2. Алексей Виценко — 37.06,5.

3. Александр Бессмертных — 37.07,7.

4. Андрей Феллер — 37.07,9.

5. Сергей Ардашев — 37.21,2.